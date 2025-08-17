NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа для обсуждения плана по украинскому урегулированию. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных европейских чиновников.

Сообщается, что приглашение последовало после того, как глава вашингтонской администрации 15 августа проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, Трамп поддержал план завершения конфликта путем территориальных уступок со стороны Украины.

В пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер заявил, что урегулирование украинского конфликта стало центральной темой саммита.