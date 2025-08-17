Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
17 августа 2025 / 21:01
КОТИРОВКИ
USD
17/08
80.0224
EUR
17/08
93.7094
Новости часа
Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
Москва
17 августа 2025 / 21:01
Котировки
USD
17/08
80.0224
0.0000
EUR
17/08
93.7094
0.0000
Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
16 августа 2025 / 09:52
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
16 августа 2025 / 09:48
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
16 августа 2025 / 09:40
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Саммит на Аляске
Политика
NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
16 августа 2025 / 18:41
NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа для обсуждения плана по украинскому урегулированию. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных европейских чиновников.

Сообщается, что приглашение последовало после того, как глава вашингтонской администрации 15 августа проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, Трамп поддержал план завершения конфликта путем территориальных уступок со стороны Украины.

В пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер заявил, что урегулирование украинского конфликта стало центральной темой саммита.

Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
19:04
Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине
18:41
NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
18:09
Geo: в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли более 300 человек
17:41
AFP: встреча "коалиции желающих" намечена на 17 августа
17:21
Семьям погибших из-за ЧП в Рязанской области выплатят по 1,56 млн рублей
16:57
Туск считает, что игра за будущее Украины вступила в решающую стадию
16:38
ТАСС: делегация России осталась довольна приемом на Аляске
16:18
Tribune de Genève: Трамп обеспечил возвращение Путина на международную арену
15:57
Зеленский снова попросил у США гарантий для Украины
15:43
The Times: Путин одержал верх на встрече с Трампом
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения