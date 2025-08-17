Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом причины кризиса на Украине. Об этом российский лидер сообщил в ходе совещания по итогам состоявшегося 15 августа двустороннего саммита на Аляске.

"Конечно, у нас была возможность поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - отметил Путин.

Вместе с тем, по его словам, Москва с уважением относится к позиции Вашингтона о необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

"Мы, безусловно, с уважением относимся и к позиции американского руководства, которое видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий", - указал глава государства, добавив, что российская сторона тоже хотела бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами.