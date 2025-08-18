Детская писательница из Луганской Народной Республики (ЛНР) Фаина Савенкова напомнила супруге президента США Дональда Трампа Мелании о вине Владимира Зеленского в гибели детей в Донбассе. Она направила письмо на сайт Белого дома и в редакцию телеканала Fox News. Об этом 16-летняя Савенкова рассказала в беседе с ТАСС.

"Ведь именно украинская власть и армия виновны в убийствах детей в Донбассе, а сегодня уже и в приграничных областях России. Поэтому мне очень захотелось напомнить госпоже Трамп, кто начал эту войну и к кому нужно было бы обратиться ей с таким письмом", - указала она.

В своем послании Савенкова обращает внимание, что является одним из детей войны, которые 11 лет живут под обстрелами украинской армии. "Для того, чтобы остановить войну и спасти детей в Донбассе и на Украине, прежде всего, нужно обращаться к Зеленскому. В Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям Донбасса, жизни которых оборвались в результате украинских обстрелов. Дети погибают и сейчас из-за войны, развязанной Европой и бывшим президентом США Байденом", - следует из обращения.

Подчеркивается, что дети Донбасса, Белгородской и Курской областей не развязывали эту войну. "Я всегда выступала за то, чтобы дети жили в мире и не боялись закрывать глаза и засыпать. Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста - помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" - сказано в письме.

Фаина Савенкова живет в Луганске. Писатель, драматург, член Союза писателей ЛНР и Союза журналистов России. Ее пьеса "Ежик надежды" переведена на итальянский и чешский языки.

В марте в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин информировал о том, что следователи в рамках уголовных дел документировали гибель свыше 7,2 тыс. гражданских лиц, в том числе 217 несовершеннолетних в Донбассе из-за украинской агрессии с 2014 года, еще более 20 тыс. получили ранения.