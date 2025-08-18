Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 18 августа отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.
По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи снижался на 2,12%, до 2 948,37 пункта, индекс РТС также опускался на 2,12% - до 1 160,68 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,139 рубля.
К 10:18 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 942,79 (-2,3%), индекс РТС составлял 1 158,48 пункта (-2,3%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 11,1495 рубля (+4,6 копейки).
