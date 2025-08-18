Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
18 августа 2025 / 18:53
КОТИРОВКИ
USD
18/08
80.0224
EUR
18/08
93.7094
Новости часа
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Москва
18 августа 2025 / 18:53
Котировки
USD
18/08
80.0224
0.0000
EUR
18/08
93.7094
0.0000
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
18 августа 2025 / 11:43
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 18 августа отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи снижался на 2,12%, до 2 948,37 пункта, индекс РТС также опускался на 2,12% - до 1 160,68 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,139 рубля.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 942,79 (-2,3%), индекс РТС составлял 1 158,48 пункта (-2,3%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 11,1495 рубля (+4,6 копейки).

Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
16:30
Путин и Лула да Силва обсудили итоги саммита на Аляске
16:15
Роснедра: запасов россыпного золота в стране хватит на 14-15 лет
15:59
Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря
15:42
Моди обсудил с Путиным саммит России и США
15:33
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 400 военных
15:14
Чернышенко отметил, что 60% выпускников школ получают профессию в колледже
14:59
Число погибших при ЧП в Рязанской области увеличилось до 23
14:45
Круизная линия между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовится к запуску в 2026 году
14:30
Insider Advantage: рейтинг Трампа демонстрирует рост после саммита на Аляске
14:17
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 141 украинский беспилотник
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения