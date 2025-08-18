Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
18 августа 2025 / 17:19
18 августа 2025 / 16:45
18 августа 2025 / 16:39
Политика
Дмитриев считает, что Трамп стремится найти реальное решение по Украине
18 августа 2025 / 11:59
Дмитриев считает, что Трамп стремится найти реальное решение по Украине
© Сергей Булкин/ ТАСС

Президент США Дональд Трамп и его команда стремятся найти реальное решение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии встречи Трампа с европейскими лидерами.

"Трамп и его команда стремятся найти реальное решение. Пусть в этот большой день решение проблем и мир победят", - указал он в соцсети Х, комментируя публикацию страницы Белого дома, передающую слова американского президента о предстоящей встрече с главами европейских государств.

Некоторое время назад в Truth Соц. сети Трамп написал, что 18 августа станет "большим днем" для Белого дома, поскольку никогда ранее резиденцию президента США не посещало одновременно такое большое число европейских лидеров.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа глава вашингтонской администрации провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

Позднее Зеленский информировал о намерении обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. На встречу с американским лидером также отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече заявила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. 

