18 августа 2025 / 17:19
18 августа 2025 / 16:45
18 августа 2025 / 16:39
Общество
В Пакистане из-за ливней погибли 660 человек
18 августа 2025 / 12:16
В Пакистане из-за ливней погибли 660 человек
© ТАСС/ Reuters

Не менее 660 человек погибли и 929 пострадали в Пакистане из-за ливней с конца июня, когда в стране начался период муссонных дождей. Об этом информировало Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что получили повреждения около 2,5 тыс. зданий, порядка 30 тыс. людей эвакуированы и размещены во временных убежищах. Нанесен серьезный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.

По данным управления, наибольшие жертвы понесла северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва - 392 погибших и 245 пострадавших. В северо-восточной провинции Пенджаб - 164 погибших и 582 раненых.

Сезон муссонов в Пакистане, как правило, длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, при этом нередко приводят к наводнениям и другим природным катастрофам. 

