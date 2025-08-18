Коммуникационный сервис "Сферум" завершил интеграцию в национальный мессенджер Мax. Об этом информировали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Коммуникационный сервис "Сферум" успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер Мax. Образовательное пространство будет запущено с нового 2025-2026 учебного года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Сферум" станет доступнее и удобнее для пользователей сферы образования. Изменения реализованы с учетом обратной связи и на основе пожеланий педагогов, родителей и учеников, собранных в течение года. При этом особый акцент сделан на безопасности.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые коммуникационные функции "Сферума": интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и "Чат-бот программы "Пушкинская карта".

В министерстве указали, что "Сферум" в национальном мессенджере будет запускаться поэтапно - с 25 августа образовательное пространство станет доступно для пользователей первых шести пилотных регионов. Это республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). С 15 сентября "Сферум" в Мax постепенно откроется для остальных регионов РФ.