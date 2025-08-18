В Иране анонсировали новый раунд переговоров с МАГАТЭ

Следующий раунд переговоров представителей Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может состояться в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

"Возможно, в ближайшие дни пройдет новый раунд переговоров с агентством", - сказал он.

После состоявшихся 11 августа в Тегеране переговоров между официальными лицами Ирана и представителем МАГАТЭ замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади информировал о том, что стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе. Дипломат также отметил, что иранская сторона выразила протест в связи с невыполнением МАГАТЭ своих обязательств в ходе нападения Израиля и США на Иран.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ повлекло за собой шквал критики в исламской республике и обвинения в адрес руководства агентства в политизации его деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства.