ВЦИОМ: россиянам для счастья нужен ежемесячный доход в 227 тыс. рублей

Россиянам для счастья нужен ежемесячный доход в почти 227 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ВЦИОМ, размещенные на сайте организации.

"Вопреки распространенному утверждению о том, что не в деньгах счастье, россияне легко назвали сумму, которая сделает их счастливыми. Это 226 921 рубль в месяц, или 2,5 средней зарплаты. За последние 8 лет запросы граждан к "счастливому доходу" выросли вдвое: в 2017 г. для ощущения счастья нужно было в среднем 109 тыс. рублей в месяц", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, самые высокие ожидания от доходов в месяц зафиксированы у миллениалов (рожденные в 1982-2000 годах) и жителей мегаполисов. Их запросы составляют 300-470 тыс. и почти 700 тыс. соответственно. Вместе с тем старшему поколению (рожденным до 1967 года) достаточно суммы в 58-128 тыс. рублей, а жителям сельских поселений - 116 тыс.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 июля текущего года среди 1 600 респондентов старше 18 лет.