Лукашенко: туристы в Белоруссию не поедут, если в отелях будут ползать тараканы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился повысить туристический сервис в стране, отметив, что, если в гостиницах будут ползать тараканы, иностранные гости в республику не поедут, сообщает агентство БелТА.

Уточняется, что вопрос государственного регулирования в туристической сфере обсуждается 18 августа в ходе совещания под руководством президента с членами правительства.

Лукашенко считает, что для увеличения притока туристов необходимо повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. "Если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - сказал глава государства.

В связи с этим он задал вопрос, каких конкретных экономических показателей правительство планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. "Напомню, на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму", - указал белорусский лидер.