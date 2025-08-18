Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
18 августа 2025 / 18:54
Новости часа
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Москва
18 августа 2025 / 18:54
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Безопасность
Безопасность
Российские ВС атаковали "Искандером-М" место запуска БПЛА в ДНР
18 августа 2025 / 13:15
Российские ВС атаковали "Искандером-М" место запуска БПЛА в ДНР
© Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нейтрализовали до 40 военных и 100 беспилотников самолетного типа, а также 16 единиц грузовой техники в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Минувшей ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Иверское на территории ДНР была обнаружена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности. Решение о нанесении ракетного удара по координатам цели было принято незамедлительно. В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники", - указали в министерстве.

Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
16:30
Путин и Лула да Силва обсудили итоги саммита на Аляске
16:15
Роснедра: запасов россыпного золота в стране хватит на 14-15 лет
15:59
Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря
15:42
Моди обсудил с Путиным саммит России и США
15:33
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 400 военных
15:14
Чернышенко отметил, что 60% выпускников школ получают профессию в колледже
14:59
Число погибших при ЧП в Рязанской области увеличилось до 23
14:45
Круизная линия между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовится к запуску в 2026 году
14:30
Insider Advantage: рейтинг Трампа демонстрирует рост после саммита на Аляске
14:17
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 141 украинский беспилотник
