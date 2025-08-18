Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нейтрализовали до 40 военных и 100 беспилотников самолетного типа, а также 16 единиц грузовой техники в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Минувшей ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Иверское на территории ДНР была обнаружена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности. Решение о нанесении ракетного удара по координатам цели было принято незамедлительно. В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники", - указали в министерстве.