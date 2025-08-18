Чернышенко заявил, что в России с 2019 года открыты 1 732 детсада

В России с 2019 года было введено в эксплуатацию 1 732 детских сада на 250 тыс. мест. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правительства, посвященного подготовке образовательной инфраструктуры к предстоящему учебному году.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин дал поручение кабмину в рамках нового нацпроекта "Семья" построить свыше 100 детских садов.

"В России по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроектов "Молодежь, и дети" и "Семья" осуществляется активное создание инфраструктуры детских садов, школ, системы СПО и ВУЗов, и на сегодняшний день введено в эксплуатацию 1 732 детских сада, это порядка 250 тыс. мест", - указал Чернышенко.

По его словам, к 2030 году будет построено по меньшей мере 100 детских садов. Что касается школ, к новому учебному году планируется открыть 43 новых объекта на 40 тыс. мест в разных уголках страны. Вице-премьер отметил, что к 2030 году будет построено не менее 150 новых школ, а также 12 передовых школ в разных регионах РФ.