Путин поделился с Рамапосой итогами саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, Рамапоса приветствовал предпринимаемые дипломатические усилия, нацеленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Вместе с тем собеседники подтвердили настрой РФ и ЮАР на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства, тесное взаимодействие двух стран на международных площадках", - указали в Кремле.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов.

В заявлении для СМИ по итогам переговоров Путин заявил, что главной темой прошедшего саммита стало урегулирование украинского конфликта. Кроме того, он призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Американский лидер, в свою очередь, заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, при этом обратив внимание, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.