МВД: в России не запрещено иметь множественное гражданство

Гражданин РФ законодательно может приобретать гражданство еще нескольких стран, что не влечет прекращение российского гражданства. Об этом со ссылкой на материалы миграционной службы МВД России сообщает ТАСС.

"Гражданин РФ может иметь множественное гражданство. Законодательство РФ не предполагает ограничений в вопросе приобретения российским гражданином любого другого гражданства", - следует из сообщения.

Отмечается, что приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечет за собой прекращение российского гражданства. Вместе с тем в МВД уточнили, что гражданин РФ может иметь двойное гражданство только в соответствии с федеральным законом или международным договором России. На сегодняшний день в РФ международные договоры о двойном гражданстве заключены с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией.

Согласно миграционной службе, "правоотношения человека с двойным гражданством с государствами, гражданства которых он имеет, регулируются международными договорами о двойном гражданстве".

Гражданин РФ, который имеет также гражданство государства, с которым у России нет международного договора о двойном гражданстве, воспринимается страной только как гражданин России. Такой гражданин должен самостоятельно урегулировать такие вопросы, как двойное налогообложение, прохождение военной службы и прочее, указали в ведомстве.