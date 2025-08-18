Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 141 украинский беспилотник
18 августа 2025 / 14:17
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 141 украинский беспилотник и 4 управляемые авиационные бомбы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты четыре 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотник самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Актуально