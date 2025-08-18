Insider Advantage: рейтинг Трампа демонстрирует рост после саммита на Аляске

Рейтинг президента США Дональда Трампа существенно вырос после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, свидетельствуют данные опроса исследовательской службы Insider Advantage.

Как отмечается, рейтинг одобрения главы вашингтонской администрации после саммита вырос до 54%, при этом 44% опрошенных не одобряют его деятельность, а 2% респондентов не определились. Insider Advantage обращает внимание, что показатели Трампа улучшились среди афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, среди белого населения его поддержка почти достигла рекордного показателя в 64%.

Опрос проводился в период с 15 по 17 августа.

Согласно данным исследовательской службы YouGov, которые были пердставлены в середине июля, лишь 41% опрошенных американцев поддерживал деятельность президента США, в то время как около 55% сограждан не одобряли ее.

В минувшую пятницу на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение лидеров продолжалось около трех часов.