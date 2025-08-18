Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа

Если Зеленский согласится выполнить территориальные требования России, он подпишет себе смертный политический приговор. Он не сможет объяснить украинцам, своим союзникам и соратникам, зачем нужно было воевать три с половиной года, при том, что еще в 2022 году можно было заключить мир на гораздо более выгодных условиях. На ожидаемой сегодня встрече в Вашингтоне Зеленский, скорее всего, будет отказываться от территориальных уступок, во всяком случае в том формате, который предлагает Россия. Зеленский заявил, что готов к перемирию или миру при условии остановки военных действий по линии соприкосновения армий двух стран. Однако, этот вариант будет означать для России, что она не добилась своих целей, что, в свою очередь - неприемлемо для Кремля. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.