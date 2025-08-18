Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
18 августа 2025 / 18:55
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Самым важным итогом переговоров президентов Путина и Трампа на Аляске можно назвать то, что было достигнуто понимание, что обе стороны готовы к диалогу. Последние полгода и у российской, и у американской стороны были сомнения в том, что их оппонент искренне готов к чесным переговорам и настоящим открытым отношениям в дальнейшем. Многолетний негативный опыт взаимоотношений России и Запада привел руководство стран к взаимному недоверию. Сейчас, когда лидеры Америки и России встретились и посмотрели друг другу в глаза, ситуация, возможно, начала меняться. И это уже очень неплохо. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
