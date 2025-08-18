Круизная линия между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовится к запуску в 2026 году

На Дальнем Востоке к 2026 году готовятся ввести круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем. Соответствующее сообщение размещено на сайте краевого правительства.

"Круизный туризм имеет огромную перспективу для наших регионов - для Камчатки, Сахалина и Приморья, особенно в части развития северных территорий. Запуск круизной линии позволит сделать этот вид туризма популярным, обеспечит его ценовую доступность и принесет существенный экономический эффект: создание рабочих мест, увеличение оборота туристических компаний, гостиничного комплекса и предприятий общепита. Кроме того, это восстановление регулярного морского сообщения, которое было очень востребовано в советское время. Мы практически уже вплотную подошли к запуску этой линии в современной истории Камчатского края и всего Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Как отмечается, маршрут будет проходить 10 дней из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Запуск круиза предполагается к лету 2026 года. На сегодняшний день между регионами ДФО осуществляются только грузовые перевозки.