Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
Общество
Число погибших при ЧП в Рязанской области увеличилось до 23
18 августа 2025 / 14:59
© Официальный Telegram-канал МЧС Рязанской области/ТАСС
Число погибших в результате ЧП и пожара на предприятии в Рязанской области возросло до 23. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.
"Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший умер в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23", - говорится в сообщении.
Актуально