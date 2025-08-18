Число погибших при ЧП в Рязанской области увеличилось до 23

Число погибших в результате ЧП и пожара на предприятии в Рязанской области возросло до 23. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший умер в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23", - говорится в сообщении.