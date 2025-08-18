Чернышенко отметил, что 60% выпускников школ получают профессию в колледже

Более половины выпускников школ в России выбирают колледжи для получения востребованной рабочей профессии. На это обратил внимание вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правительства, посвященного подготовке образовательной инфраструктуры к предстоящему учебному году.

"Профессионалитет" - ключевой драйвер развития среднего профессионального образования. 60% выпускников школ выбирают колледжи для получения востребованной рабочей специальности", - отметил вице-премьер.

По его словам, в России действует уже 506 кластеров по самым востребованным направлениям с привязкой к специфике регионов и с участием 2,5 тыс. индустриальных партнеров. Чернышенко уточнил, что к 2025 году благодаря поддержке правительства РФ были запущены 13 кластеров по шести отраслям в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах.

Реализация федерального проекта "Профессионалитет" началась в 2022 году. Он ориентирован на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики РФ, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Предполагается, что в 2026 году в проект "Профессионалитет" все регионы страны.