Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 400 военных

© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 1 400 военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 175 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 250, "Южная" - свыше 245, "Центр" - более 415, на направлении "Восток" - до 235 и "Днепр" - до 80 военнослужащих соответственно.
