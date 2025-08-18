Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске

От саммита президентов России и США на Аляске изначально не следовало ожидать каких-то прорывных достижений. Эта встреча состоялась в очень оперативном режиме – на ее подготовку ушло меньше недели. За такой срок трудно подготовить договоренности. Тем более, вопросы, обсуждаемые Путиным и Трампом – очень сложные. Позиция американцев была изначально понятной. США много раз декларировали, что для них приоритет – это прекращение войны. Их устроили бы почти любые условия, на которых война могла бы быть прекращена. Позиция России изложена в меморандуме, который был вручен украинской стороне. Мы знаем, что меморандумы России и Украины принципиально расходятся. Найти какую-то компромиссную формулу очень и очень непросто. Эксперты говорят, что пользу от саммита стоит видеть в том, что США не вводят дополнительные антироссийские санкции. Это, безусловно, хорошо, но многие хотели бы увидеть и другие результаты. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.