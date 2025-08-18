Моди обсудил с Путиным саммит России и США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди информировал о разговоре по телефону с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась состоявшаяся на Аляске встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

"Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями в ближайшие дни", - указал глава индийского правительства в соцсети Х.

США 6 августа объявили о применении дополнительных пошлин в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею у России нефти и нефтепродуктов. Учитывая эти пошлины, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Трамп подверг Индию критике за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов.

Индийский МИД, со своей стороны, назвал неоправданными нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти. После переговоров с Путиным американский лидер допустил, что Вашингтон не будет применять импортные пошлины в отношении торговых партнеров РФ.