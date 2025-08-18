Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила свыше четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота", - указали в военном ведомстве.

Уточняется, что экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

В министерстве также подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.