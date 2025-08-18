Роснедра: запасов россыпного золота в стране хватит на 14-15 лет

Запасы россыпного золота в России рассчитаны на 14-15 лет. Об этом информировал руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов, выступая на форуме "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии", который проходит в Хабаровске 18-19 августа.

"Запасы 1 100 - 1 200 тонн и добыча около 80 тонн - это значит, что мы примерно обеспеченны запасами россыпного золота на 14-15 лет. В любом другом виде сырья это бы вызвало панику, поскольку это очень небольшая обеспеченность, она примерно соответствует жизни среднего горного предприятия. Но с россыпным золотом история совсем другая, так как здесь цикл воспроизводства запасов гораздо быстрее", - отметил он.

Казанов уточнил, что какое-то время в России воспроизводили меньше, чем добывали. "Если по всем остальным видам сырья в стране в большинстве воспроизводство обеспечивается открытием новых месторождений, в том числе с привлечением к заявительному принципу, здесь совершенно иная история. Мы от общей величины воспроизводства 20-25% обеспечиваем новыми открытиями, все остальное берется из действующих месторождений", - указал он.

Вместе с тем, по словам главы Роснедр, из 25 млрд рублей, полученных государством по результатам аукционов по всем видам сырья, 9 млрд рублей обеспечены россыпным золотом. Это почти равно сумме поступлений от остальных твердых полезных ископаемых и почти вдвое выше, чем от поступлений по углеводородному сырью.

"С этой точки зрения это очень важная отрасль для экономики регионов, в которых она находится", - заключил он.