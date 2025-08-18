Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
18 августа 2025 / 17:19
18 августа 2025 / 16:45
18 августа 2025 / 16:39
Экономика
Экономика
Роснедра: запасов россыпного золота в стране хватит на 14-15 лет
18 августа 2025 / 16:15
Роснедра: запасов россыпного золота в стране хватит на 14-15 лет
© Пресс-служба правительства Камчатского края/ТАСС

Запасы россыпного золота в России рассчитаны на 14-15 лет. Об этом информировал руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов, выступая на форуме "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии", который проходит в Хабаровске 18-19 августа.

"Запасы 1 100 - 1 200 тонн и добыча около 80 тонн - это значит, что мы примерно обеспеченны запасами россыпного золота на 14-15 лет. В любом другом виде сырья это бы вызвало панику, поскольку это очень небольшая обеспеченность, она примерно соответствует жизни среднего горного предприятия. Но с россыпным золотом история совсем другая, так как здесь цикл воспроизводства запасов гораздо быстрее", - отметил он.

Казанов уточнил, что какое-то время в России воспроизводили меньше, чем добывали. "Если по всем остальным видам сырья в стране в большинстве воспроизводство обеспечивается открытием новых месторождений, в том числе с привлечением к заявительному принципу, здесь совершенно иная история. Мы от общей величины воспроизводства 20-25% обеспечиваем новыми открытиями, все остальное берется из действующих месторождений", - указал он.

Вместе с тем, по словам главы Роснедр, из 25 млрд рублей, полученных государством по результатам аукционов по всем видам сырья, 9 млрд рублей обеспечены россыпным золотом. Это почти равно сумме поступлений от остальных твердых полезных ископаемых и почти вдвое выше, чем от поступлений по углеводородному сырью.

"С этой точки зрения это очень важная отрасль для экономики регионов, в которых она находится", - заключил он.

16:43
Сибига заявил, что Украина не признает потерю территорий
16:30
Путин и Лула да Силва обсудили итоги саммита на Аляске
16:15
Роснедра: запасов россыпного золота в стране хватит на 14-15 лет
15:59
Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря
15:42
Моди обсудил с Путиным саммит России и США
15:33
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 400 военных
15:14
Чернышенко отметил, что 60% выпускников школ получают профессию в колледже
14:59
Число погибших при ЧП в Рязанской области увеличилось до 23
14:45
Круизная линия между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовится к запуску в 2026 году
14:30
Insider Advantage: рейтинг Трампа демонстрирует рост после саммита на Аляске
Все новости
