Путин и Лула да Силва обсудили итоги саммита на Аляске

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону. Глава российского государства поделился с бразильским коллегой деталями переговоров с президентом США Дональдом Трампом во время саммита на Аляске 15 августа.

"В ходе 30-минутного общения Путин поделился информацией о встрече с Трампом на Аляске 15 августа, которую он охарактеризовал как положительную", - указали в пресс-службе главы бразильской администрации. Там также сообщили, что президент РФ "признал участие Бразилии в группе мира" по урегулированию конфликта на Украине - совместной инициативе южноамериканской республики с Китаем.

"Президент Лула да Силва поблагодарил Путина за телефонный звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, нацеленных на мирное урегулирование конфликта. Вместе с тем он пожелал успехов продолжающимся переговорам", - следует из сообщения.