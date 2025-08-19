Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Макрон считает, что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта Зеленский уклонился от ответа о возможном обмене территориями с РФ
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
Политика
Политика
Сибига заявил, что Украина не признает потерю территорий
18 августа 2025 / 16:43
Сибига заявил, что Украина не признает потерю территорий
© Александр Река/ ТАСС

Украина не признает потерю каких-либо территорий и требований о сокращении армии. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига в преддверии намеченной встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Позиция Киева касательно территориальных уступок остается неизменной. Зеленский поехал с сильными позициями, скоординированными со своими союзниками. Есть Конституция Украины, в которой отражены все ответы. И еще одна из базовых неприемлемых для нас вещей - никаких ограничений для нашей армии", - отметил он в ходе пресс-конференции в Киеве.

Министр также подчеркнул, что встреча Зеленского с Трампом "исключительно важная, решающая, как и момент, в котором мы находимся".

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который подразумевает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, предположительно, наступит прекращение огня по нынешней линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.

Позднее агентство Reuters указало, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом по итогам его встречи с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса РФ.

