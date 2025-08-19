Число жертв боевых действий в Газе с 2023 года составило более 62 тыс.

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года в ходе боевых действий, возросло до 62 004, свыше 156 тысяч получили ранения. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

Отмечается, что за минувшие сутки жертвами эскалации конфликта в секторе стали по меньшей мере 60 местных жителей, еще 344 пострадали и обратились за помощью к медикам.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

8 августа военно-политический кабинет Израиля утвердил внесенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. По утверждению Нетаньяху, цель этих действий - "не оккупация Газы", а "освобождение" сектора от военного присутствия радикалов из ХАМАС.