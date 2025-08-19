Рахмон в беседе с Путиным отметил особое значение саммита на Аляске

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным обратил внимание на особое значение встречи лидеров РФ и США, которая состоялась 15 августа на Аляске, для снижения напряженности на мировой арене. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента Таджикистана.

"Лидер нации, подчеркнув особое политическое значение итогов встречи президентов РФ и США на Аляске для снижения уровня напряженности и укрепления взаимопонимания на мировой арене, высказался в поддержку мирного процесса урегулирования украинского кризиса", - следует из сообщения на сайте главы республики.

Некоторое время назад пресс-служба Кремля информировала о том, что Путин по телефону уведомил Рахмона об итогах состоявшихся в Анкоридже переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем лидеры России и Таджикистана затронули актуальные вопросы развития отношений двух стран и подготовку государственного визита Путина в Душанбе. Кроме того, они обсудили подготовку к саммиту Центральная Азия - Россия и заседанию Совета глав государств СНГ, которые тоже пройдут в столице республики.