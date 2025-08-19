Мультфильм "Пушистый форсаж: Гран-при" стал лидером проката в России и СНГ

Мультфильм "Пушистый форсаж: Гран-при" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 21,6 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 14 по 17 августа.

Мультфильм "Пушистый форсаж: Гран-при" снят в честь 50-летия одного из самых посещаемых в Европе парков развлечений - "Европа-парка", расположенного в Германии. Главные герои картины - талисманы парка мышки Эд и Эдда. На российские экраны картина вышла 14 августа.

На втором месте расположился российских фильм "На деревню дедушке", собравший 20,2 млн рублей за выходные. В картине снимались Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие.

Третьим стал австралийский фильм "Одно целое" режиссера Майкла Шэнкса с 15,7 млн рублей за выходные. Роли в картине исполнили Элисон Бри, Дэймон Херриман, Дэйв Франко, Миа Мориссей, Санни С. Валия, Джек Кенни и другие.