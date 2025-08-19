Трамп заявил о намерении положить конец конфликту на Украине назло критикам

Президент США Дональд Трамп заявил о твердом намерении положить конец кризису на Украине назло всем своим критикам.

"Конфликт на Украине никогда бы не произошел, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать. Они "глупые" люди, лишенные здравого смысла, интеллекта и понимания, которые только усложняют урегулирование этой катастрофы между Россией и Украиной", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

"Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я разберусь с этим - я всегда это делаю", - подчеркнул он.