18 августа 2025 / 17:19
18 августа 2025 / 16:45
18 августа 2025 / 16:39
Политика
Трамп заявил о намерении положить конец конфликту на Украине назло критикам
18 августа 2025 / 17:54
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил о твердом намерении положить конец кризису на Украине назло всем своим критикам.
"Конфликт на Украине никогда бы не произошел, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать. Они "глупые" люди, лишенные здравого смысла, интеллекта и понимания, которые только усложняют урегулирование этой катастрофы между Россией и Украиной", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.
"Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я разберусь с этим - я всегда это делаю", - подчеркнул он.
