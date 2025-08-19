Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
Общество
Число автомобилей перед Крымским мостом сократилось до 1,2 тыс.
18 августа 2025 / 18:17
© Сергей Мальгавко/ ТАСС
В очередях к подходам к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи находятся 1 245 автомобилей. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
К 15:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось свыше 2,3 тыс. транспортных средств.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 145 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - следует из сообщения на 18:00 мск.
Актуально