Число автомобилей перед Крымским мостом сократилось до 1,2 тыс.

В очередях к подходам к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи находятся 1 245 автомобилей. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 15:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось свыше 2,3 тыс. транспортных средств.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 145 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - следует из сообщения на 18:00 мск.