Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
Политика
Дмитрий Любинский освобожден от должности посла РФ в Австрии
18 августа 2025 / 18:37
© Официальный сайт посольства РФ в Австрийской республике/ТАСС
Президент России Владимир Путин своими указами освободил Дмитрия Любинского с должности посла в Австрии и назначил заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации.
"Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике. Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - следует из текста указов.
Актуально