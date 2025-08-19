Дмитрий Любинский освобожден от должности посла РФ в Австрии

Президент России Владимир Путин своими указами освободил Дмитрия Любинского с должности посла в Австрии и назначил заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации.

"Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике. Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - следует из текста указов.