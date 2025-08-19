Пашинян: только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что только закрытие карабахского вопроса сделало возможным заключенный с Азербайджаном мир.

"Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы в качестве инструмента с тем, чтобы помешать становлению нашей независимости, суверенитета, государственности, а также развитию", - указал он.

"Что касается беженцев из Карабаха, я не раз заявлял и повторяю, что считаю нереалистичным их возвращение в Карабах. Более того, считаю опасной муссируемую с обеих сторон тему возвращения беженцев из Армении и Азербайджана обратно на эти территории", - добавил Пашинян.