В России в новом учебном году пойдут в школу около 1,5 млн первоклассников

В школы России в 2025 году пойдут 1,5 млн первоклассников, всего в школы в предстоящем учебном году пойдут 18 млн учащихся. Об этом со ссылкой на в аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщает ТАСС.

"1 сентября в 40 тыс. школ по всей России пойдут более 18 млн ребят, включая порядка 1,5 млн первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - следует из сообщения.

В аппарате вице-премьера также указали, что при подготовке к началу учебного года особое внимание нужно уделить вопросам безопасности.

Отмечается, что начиная с 2024 года по поручению президента России Владимира Путина осуществляется работа над Стратегией развития образования на период до 2036 года. Она объединяет лучшие практики и инновационные подходы, определяет ориентиры на будущее, позволяет системно реализовывать поставленные задачи, гарантирует преемственность и устойчивое развитие.