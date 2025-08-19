Путин и Жапаров обменялись мнениями по итогам встречи на Аляске

Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин в ходе разговора по телефону произвели обмен мнениями после состоявшейся на Аляске встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в понедельник, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", - сказано в сообщении.

Жапаров отметил, что достигнутый уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном обеспечивает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования вокруг Украины.

Вместе с тем, по его словам, Киргизия придает "исключительно важное значение укреплению стабильности в регионе и подтверждает готовность к сотрудничеству с Россией в интересах устойчивого развития".

"В завершение собеседники подчеркнули важность дальнейшего обмена мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - следует из сообщения.