Действия РФ, поставляющей свою нефть на экспорт, отвечают интересам Венгрии, а действия Украины, атакующей нефтепроводы, им противоречат. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, попытавшемуся оправдать удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

"Глава МИД Украины набросился на меня в соцсети Х после того, как я сообщил об украинской атаке на нефтепровод, идущий в Венгрию. Он рекомендовал мне жаловаться на россиян", - указал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем, по его словам, "некоторые факты каким-то образом ускользнули" от внимания украинского министра. "Факт первый: Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это отвечает интересам Будапешта. Факт второй: Украина наносит удары по этому трубопроводу, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Будапешта", - подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что является венгерским министром и ставит интересы своей страны превыше всего. "И давайте не забывать: большая часть электроэнергии, поставляемой на Украину, поступает из Венгрии", - заметил Сийярто.