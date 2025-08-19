Зеленский надел на встречу с Трампом черный пиджак

Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в черном пиджаке вместо классического костюма.

Как видно на кадрах в эфире украинского телеканала "Общественное", Зеленский появился перед американским лидером в черном пиджаке и черной рубашке без галстука.

По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), представители Белого дома попросили Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с президентом США. Соответствующий запрос был направлен украинской стороне протокольной службой Белого дома.

Некоторое время назад Зеленский в отеле у Белого дома прибыл на встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в одной черной футболке. Позднее на встречу с европейскими лидерами в украинском посольстве Зеленский надел черный пиджак.

В феврале на встречу с Трампом в Белом доме Зеленский надел черный свитер и черные штаны, тогда глава вашингтонской администрации с иронией обратил внимание, что тот "принарядился".