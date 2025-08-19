Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Президент США пошутил, что попробует отмены выборов через три года, как Зеленский
18 августа 2025 / 20:43
Президент США пошутил, что попробует отмены выборов через три года, как Зеленский
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп при общении с Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что может через 3,5 года попробовать, как он, отменить президентские выборы из-за военного конфликта.

"Вы говорите, что во время войны выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться", - отметил американский лидер под смех присутствующих.

Зеленский, в свою очередь, выступил с утверждением, что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации.

"Я открыт к проведению выборов. Но для этого нужна безопасность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, уточнив, что понимает под безопасностью прекращение огня.

