Политика
Трамп планирует позвонить Путину после встреч с Зеленским и лидерами Европы
18 августа 2025 / 20:57
© REUTERS/ Shannon Stapleton/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении проинформировать российского коллегу Владимира Путина об итогах встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
"У меня только что состоялся непрямой контакт с президентом Путиным. И у нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч", - сказал он журналистам при общении с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. "Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу", - отметил Трамп, говоря о президенте РФ.
Глава вашингтонской администрации также обратил внимание, что, на его взгляд, есть хорошие шансы на проведение трехсторонней встречи с участием его самого, а также Путина и Зеленского.
