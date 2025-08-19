Трамп планирует позвонить Путину после встреч с Зеленским и лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении проинформировать российского коллегу Владимира Путина об итогах встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

"У меня только что состоялся непрямой контакт с президентом Путиным. И у нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч", - сказал он журналистам при общении с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. "Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу", - отметил Трамп, говоря о президенте РФ.

Глава вашингтонской администрации также обратил внимание, что, на его взгляд, есть хорошие шансы на проведение трехсторонней встречи с участием его самого, а также Путина и Зеленского.