В России разрабатывают сервис для подтверждения возраста

В России появится сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями вместо паспорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы, сообщает ТАСС.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Разрабатывается цифровой сервис для подтверждения возраста при приобретении товаров с возрастными ограничениями, который станет одной из альтернатив предъявлению паспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что внесение изменений в постановление правительства связано с подготовкой к реализации данного сервиса. Ожидается, что для подтверждения возраста будет задействовано несколько государственных информационных систем, а также отечественный мессенджер Max.

В настоящее время осуществляется доработка пользовательского пути, ведутся интеграционные тестирования, указали в пресс-службе.