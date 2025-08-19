Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
19 августа 2025 / 03:08
КОТИРОВКИ
USD
19/08
80.4256
EUR
19/08
94.0884
Новости часа
Макрон считает, что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта Зеленский уклонился от ответа о возможном обмене территориями с РФ
Москва
19 августа 2025 / 03:08
Котировки
USD
19/08
80.4256
0.0000
EUR
19/08
94.0884
0.0000
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
18 августа 2025 / 16:45
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
18 августа 2025 / 16:39
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Зеленский уклонился от ответа о возможном обмене территориями с РФ
18 августа 2025 / 21:35
Зеленский уклонился от ответа о возможном обмене территориями с РФ
© AP Photo/ Pascal Bastien/ТАСС

Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос журналистов о возможном обмене территориями с Россией для достижения мира.

"Мы должны остановить эту войну. Нам нужна поддержка от американских и европейских партнеров, и мы сделаем все, что сможем. Мы поддерживаем инициативы США и персонально президента Трампа, чтобы остановить эту войну дипломатическим путем, и мы готовы к трехсторонним переговорам", - отметил он при общении с президентом США Дональдом Трампом, отвечая на вопрос, готов ли он и дальше отправлять украинские части на смерть еще на протяжении пары лет или намерен согласиться на "перерисовку карт".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники информировала о том, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске предложил лидерам Европы план мирного урегулирования, который подразумевает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, согласно публикации, наступит прекращение огня по нынешней линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.

Позднее агентство Reuters сообщило, что Зеленский в разговоре по телефону с Трампом по итогам его саммита с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса РФ. 

Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Политолог Киреев: встреча на Аляске ослабила взаимное недоверие лидеров РФ и США
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
Эксперт Топорнин о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
21:55
Макрон считает, что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта
21:35
Зеленский уклонился от ответа о возможном обмене территориями с РФ
21:16
В России разрабатывают сервис для подтверждения возраста
20:57
Трамп планирует позвонить Путину после встреч с Зеленским и лидерами Европы
20:43
Президент США пошутил, что попробует отмены выборов через три года, как Зеленский
20:21
Зеленский надел на встречу с Трампом черный пиджак
19:53
Сийярто ответил Сибиге на попытку оправдать удар ВСУ по нефтепроводу
19:38
Путин и Жапаров обменялись мнениями по итогам встречи на Аляске
19:17
В России в новом учебном году пойдут в школу около 1,5 млн первоклассников
18:56
Пашинян: только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Баку
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения