Зеленский уклонился от ответа о возможном обмене территориями с РФ

Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос журналистов о возможном обмене территориями с Россией для достижения мира.

"Мы должны остановить эту войну. Нам нужна поддержка от американских и европейских партнеров, и мы сделаем все, что сможем. Мы поддерживаем инициативы США и персонально президента Трампа, чтобы остановить эту войну дипломатическим путем, и мы готовы к трехсторонним переговорам", - отметил он при общении с президентом США Дональдом Трампом, отвечая на вопрос, готов ли он и дальше отправлять украинские части на смерть еще на протяжении пары лет или намерен согласиться на "перерисовку карт".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники информировала о том, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске предложил лидерам Европы план мирного урегулирования, который подразумевает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, согласно публикации, наступит прекращение огня по нынешней линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.

Позднее агентство Reuters сообщило, что Зеленский в разговоре по телефону с Трампом по итогам его саммита с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса РФ.