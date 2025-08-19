Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
18 августа 2025 / 17:19
18 августа 2025 / 16:45
18 августа 2025 / 16:39
Политика
Макрон считает, что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта
18 августа 2025 / 21:55
Макрон считает, что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта
© Teresa Suarez, Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, вместе с тем высказал мнение, что также должна быть организована и четырехсторонняя встреча с участием Европы. Такое заявление он сделал на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Идея трехсторонней встречи очень важна, поскольку это единственный способ решить проблему. И, кстати, на мой взгляд, в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, так как, когда речь идет о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - указал французский лидер. 

