Макрон считает, что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, вместе с тем высказал мнение, что также должна быть организована и четырехсторонняя встреча с участием Европы. Такое заявление он сделал на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Идея трехсторонней встречи очень важна, поскольку это единственный способ решить проблему. И, кстати, на мой взгляд, в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, так как, когда речь идет о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - указал французский лидер.