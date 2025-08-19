Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
19 августа 2025 / 15:16
19 августа 2025 / 14:34
18 августа 2025 / 17:19
Политика
Bild: Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами Европы для звонка Путину
19 августа 2025 / 10:17
Bild: Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами Европы для звонка Путину
© Brandon Bell/ Pool via AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в понедельник, чтобы созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на заместителя главного редактора издания Пауля Ронцхаймера.

По данным Bild, глава вашингтонской администрации прервал общение с Зеленским и руководителями стран Европы для звонка Путину. После этого консультации в Белом доме продолжились.

Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа продлился около 40 минут. 

До этого 18 августа Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, так как стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий.

В США вместе с Зеленским прибыли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.

