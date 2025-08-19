Заболеваемость гриппом в сентябре не выйдет на пандемийные пики

Эпидемический подъем заболеваемости инфекциями, который ожидается в сентябре, в этом году не выйдет на пандемические пики, благодаря, в том числе иммунной памяти организма. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

"Существует всемирная система мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа, и ежегодно мы разрабатываем новую вакцину к началу эпидсезона в сентябре. В этом конкретном случае мы ориентируемся на циркуляцию вирусов, которая была в южном полушарии, там изучаются, определяются наиболее актуальные штаммы. В этом году в вакцине, которую сегодня изготавливает наша промышленность, заменен один штамм "Пхукет", это грипп B, все остальные штаммы остались прежними. Это означает, что эпидемический подъем заболеваемости не будет выходить на пандемические пики, поскольку в любом случае организм уже знаком с этим вирусом, иммунная память будет защищать нас от уже знакомых лидеров", - отметил он.

Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что такая ситуация не означает того, что не будут появляться или же преобладать другие штаммы вирусов. Он также обратил внимание, что грипп проявляется обычно тяжелыми формами течения. Во время заболевания необходимо находиться дома, чтобы предотвратить заражение других людей.