Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
Общество
Общество
Православные верующие отмечают Преображение Господне
19 августа 2025 / 10:56
Православные верующие отмечают Преображение Господне
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Православные христиане 19 августа отмечают праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом. В этот день во всех храмах традиционно освящают плоды нового урожая.

Событие, которое вспоминают в этот день верующие, произошло на горе Фавор незадолго до крестных страданий Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, три апостола - Петр, Иаков и Иоанн - увидели величие и славу Спасителя. В писании сказано, что Христос "преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Считается, что Иисус явил ближайшим ученикам свою божественную природу в том числе для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в вере.

Праздник Преображения Господня начал официально отмечаться в IV веке, когда мать римского императора Константина Великого, святая равноапостольная Елена построила на горе Фавор храм в честь этого чуда. С V столетия празднование этого дня получило повсеместное распространение на христианском Востоке.

Несмотря на то, что праздник всегда выпадает на Успенский пост, в день Преображения Господня церковный устав разрешает вкушать рыбу.

По традиции, в этот день в церквях служат молебны с освящением плодов в благодарность Богу за новый урожай. В южных странах - в Греции, Кипре, Израиле и других - праздник Преображения пришелся на время сбора винограда, на Руси же традиция освящения виноградных плодов была заменена освящением яблок.

