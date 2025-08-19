Рубио считает, что мирное соглашение по Украине потребует уступок

Госсекретарь США Марко Рубио полагает, что любое соглашение о прекращении конфликта на Украине потребует уступок от обеих сторон, и такой исход может быть "даже несправедливым".

"Любые переговоры о прекращении войны потребуют, чтобы обе стороны не только получали, но и отдавали. Фактически, ни одна из сторон не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на какие-то уступки", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Рубио обратил внимание, что территориальные вопросы неизбежно станут частью этого диалога. "Это нелегко, и, возможно, даже несправедливо, но это то, что необходимо, чтобы положить конец военному противостоянию", - указал он, отметив, что безоговорочной капитуляции одной из сторон в этом конфликте не будет.

По словам госсекретаря, окончательное решение о том, "как будут выглядеть эти линии", остается за Москвой и Киевом. "Мы будем там, чтобы содействовать этому и сделать это возможным", - добавил он.