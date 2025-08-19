Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
19 августа 2025 / 15:53
КОТИРОВКИ
USD
19/08
80.4256
EUR
19/08
94.0884
Новости часа
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Москва
19 августа 2025 / 15:53
Котировки
USD
19/08
80.4256
0.0000
EUR
19/08
94.0884
0.0000
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
19 августа 2025 / 15:16
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
19 августа 2025 / 14:34
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
18 августа 2025 / 17:19
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Саммит на Аляске
Политика
Путин за 3 дня после саммита на Аляске поговорил с 9 зарубежными лидерами
19 августа 2025 / 11:31
Путин за 3 дня после саммита на Аляске поговорил с 9 зарубежными лидерами
© Михаил Синицын/ ТАСС

Президент России Владимир Путин за прошедшие дни обсудил итоги российско-американского саммита на Аляске с главами восьми других государств, отмечает ТАСС.

Кроме того, российский лидер вновь созвонился с президентом США Дональдом Трампом - всего через три дня после очных переговоров и уже седьмой раз с начала года.

По московскому времени встреча Путина и Трампа состоялась в ночь с 15 на 16 августа (разница с Аляской - 11 часов, в Анкоридже был день). Уже вечером 16 августа президент РФ собрал в Москве внутреннее совещание об итогах переговоров. А 17 августа позвонил лидерам Белоруссии, Казахстана и Узбекистана - проинформировать о результатах саммита.

В понедельник серия телефонных разговоров активизировалась. Путин побеседовал с руководителями ЮАР, Таджикистана, Индии, Бразилии, Киргизии. Иностранные лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, нацеленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

А затем глава российского государства снова поговорил с американским коллегой: Трамп сам позвонил, чтобы рассказать о состоявшейся встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран Европы.

После недавнего визита в Москву спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа (6 августа) президент РФ также созванивался с иностранными коллегами. Помимо вышеперечисленных иностранных собеседников, Путин разговаривал также с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вместе с тем он общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Эксперт Гришанов о переговорах Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Политолог Киреев о территориальных вопросах украинского кризиса
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
Эксперт о переговорах лидеров России и США на Аляске
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
14:30
Моди заявил, что Индия должна подготовить 40-50 космонавтов для будущих миссий
14:15
Российские ВС нанесли групповой удар по НПЗ, снабжавшему ВСУ
13:59
Премьер Японии впервые заявил о гибели невинных людей в России из-за конфликта на Украине
13:44
В России назвали стоимость школьного букета к 1 сентября
13:30
Рубио: США больше не дают Украине оружие, а поставляют за счет стран Европы
13:14
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 117 беспилотников
12:58
В мессенджере Мax зарегистрировались 18 млн пользователей
12:46
Макрон выступил за сохранение численности ВСУ в "сотни тысяч"
12:30
Должность посла Израиля в России займет Одед Йосеф
12:15
Рютте: путь Украины в НАТО необратим, но вступление пока не обсуждается
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения