Путин за 3 дня после саммита на Аляске поговорил с 9 зарубежными лидерами

Президент России Владимир Путин за прошедшие дни обсудил итоги российско-американского саммита на Аляске с главами восьми других государств, отмечает ТАСС.

Кроме того, российский лидер вновь созвонился с президентом США Дональдом Трампом - всего через три дня после очных переговоров и уже седьмой раз с начала года.

По московскому времени встреча Путина и Трампа состоялась в ночь с 15 на 16 августа (разница с Аляской - 11 часов, в Анкоридже был день). Уже вечером 16 августа президент РФ собрал в Москве внутреннее совещание об итогах переговоров. А 17 августа позвонил лидерам Белоруссии, Казахстана и Узбекистана - проинформировать о результатах саммита.

В понедельник серия телефонных разговоров активизировалась. Путин побеседовал с руководителями ЮАР, Таджикистана, Индии, Бразилии, Киргизии. Иностранные лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, нацеленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

А затем глава российского государства снова поговорил с американским коллегой: Трамп сам позвонил, чтобы рассказать о состоявшейся встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран Европы.

После недавнего визита в Москву спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа (6 августа) президент РФ также созванивался с иностранными коллегами. Помимо вышеперечисленных иностранных собеседников, Путин разговаривал также с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вместе с тем он общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.