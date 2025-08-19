Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 19 августа отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 1,72% - до 3 001,92 и 1 175,83 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 2,2 копейки и находился на отметке в 11,157 рубля.

К 10:15 мск индексы ускорили рост на 1,75% - до 3 002,77 и 1 176,17 пункта. Вместе с тем курс юаня замедлил снижение и торговался на уровне 11,1645 рубля (-1,45 копейки).

Мосбиржа биржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.